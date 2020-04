Bianca Guaccero | decisione inaspettata | “Da oggi non lo faccio più…”

(Di martedì 14 aprile 2020)è furiosa.è letteralmente sbottata durante una sua diretta in compagnia dell’amico Jonathan. Ma che cosa l’ ha particolarmente irritata?“non ne può più”! Come è ormai ben noto,, orfana da un mesetto circa del suo Detto Fatto, tiene compagnia ai suoi numerosi telespettatori con dirette Instagram che … L'articolo: “Danon lopiù…” proviene da www.meteoweek.com.

blogtivvu : Bianca Guaccero e la parrucca: conduttrice perde le staffe “non ne parlerò più!” - VIDEO - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: Tra challenge e colpi di scena, ogni diretta di #prontodettofatto è sorpendente ?? ?? Oggi alle 14:00 tutti sintonizzati… - ORossi33 : RT @DettoFattoRai2: Tra challenge e colpi di scena, ogni diretta di #prontodettofatto è sorpendente ?? ?? Oggi alle 14:00 tutti sintonizzati… - sabfed : @bianca_guaccero perché non c'è più detto fatto? stai male? - zazoomnews : Bianca Guaccero a Detto Fatto chiude sulle polemiche: “Non parlerò più” - #Bianca #Guaccero #Detto #Fatto -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Bianca Guaccero è furiosa. Oggi è letteralmente sbottata durante una sua diretta in compagnia dell’amico Jonathan. Ma che cosa l’ ha particolarmente irritata? Bianca Guaccero “non ne può più”! Come è ...Proprio ieri vi avevamo parlato delle critiche ricevute da Bianca Guaccero sul cambio look e le accuse di essersi rivolta ad un parrucchiere. Da qui la decisione di rivelare l’uso di una parrucca, ...