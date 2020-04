American Cookies | come ti trasformo le uova pasquali in golosi biscotti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 aprile 2020) Glisono quasi famosissimi biscottii con gocce di cioccolato: grandi, rotondi dalla consistenza croccante fuori, morbida dentro! Una delizia nata per caso negli anni ’30 grazie alla signora Ruth. Mentre stava preparando i suoi dolcetti al burro, si accorse che aveva terminato il cacao, così aggiunse all’impasto del cioccolato tritato immaginando che si sarebbe sciolto! I pezzi di cioccolato, invece, rimasero intatti, ma quando i clienti assaggiarono i nuovine rimasero entusiasti! Fu così che in breve tempo, divennero i Biscotti più famosi d’America, apprezzati e diffusi ormai in tutto il mondo. La loro preparazione è facile e veloce! Il segreto per ottenere i veri Biscottiè utilizzare il brown sugar letteralmente lo zucchero bruno, caramellizzato, umido e appiccicoso che conferisce la ...