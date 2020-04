The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena: 26. Pasqua e Paquetta (Di lunedì 13 aprile 2020) Fiori di Gardenia. Riti di passaggio. Lite con mamma e lancia idroelettrica. Pasquetta è un altro giorno, si vedrà. Domenica, 12 aprile 2020. Hanno riaperto i fioristi e ne ho approfittato. Sabato, ho comprato una gardenia in vaso. L’ho nascosta in garage, perché i fiori erano così profumati che, se l’avessi portata in casa, mia madre se ne sarebbe accorta e volevo farle una sorpresa. “Dov’è che vai adesso? Guarda che è pronto!” “Torno subito” le ho detto prima che mettesse in tavola. Sono scesa un secondo per tornare con in mano la pianta. “Dai che diventa fr… Oh! Ma che bella!” si è sciolta in un sorriso. “L’hai comprata tu?” E chi, se no? Babbo Natale? E’ Pasqua oggi. Mia madre si è chinata ad annusare i fiori, poi ha deciso che la pianta era ... Leggi su nextquotidiano The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena : 25. DDR

The Italian Resistance - music against the virus : al fianco della Croce Rossa Italiana

The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena : 24. La Fase 2 (Di lunedì 13 aprile 2020) Fiori di Gardenia. Riti di passaggio. Lite con mamma e lancia idroelettrica. Pasquetta è un altro giorno, si vedrà. Domenica, 12 aprile 2020. Hanno riaperto i fioristi e ne ho approfittato. Sabato, ho comprato una gardenia in vaso. L’ho nascosta in garage, perché i fiori erano così profumati che, se l’avessi portata in casa, mia madre se ne sarebbe accorta e volevo farle una sorpresa. “Dov’è che vai adesso? Guarda che è pronto!” “Torno subito” le ho detto prima che mettesse in tavola. Sono scesa un secondo per tornare con in mano la pianta. “Dai che diventa fr… Oh! Ma che bella!” si è sciolta in un sorriso. “L’hai comprata tu?” E chi, se no? Babbo Natale? E’oggi. Mia madre si è chinata ad annusare i fiori, poi ha deciso che la pianta era ...

arunagg007 : RT @anusehgal: Fusion Spaghetti Aglio e Olio! A bit of chinese twist to the Italian #QuarantineLife - idcgabriela : RT @Bibliocuriosa: La Sirena (The Mermaid???) 1893? Art by Italian painter Giulio Aristide Sartorio. - flor_demaga : RT @Bibliocuriosa: La Sirena (The Mermaid???) 1893? Art by Italian painter Giulio Aristide Sartorio. - mkashe_ : RT @Bibliocuriosa: La Sirena (The Mermaid???) 1893? Art by Italian painter Giulio Aristide Sartorio. - LWO_Italian : stressato = stressed, under stress In quest'ultimo periodo sono particolarmente stressato. = I'm under a lot of st… -

Ultime Notizie dalla rete : The Italian OFFICIAL – All the Italian Leagues are over Basketinside The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena: 26. Pasqua e Paquetta

Hanno riaperto i fioristi e ne ho approfittato. Sabato, ho comprato una gardenia in vaso. L’ho nascosta in garage, perché i fiori erano così profumati che, se l’avessi portata in casa, mia madre se ne ...

Pasqua in solitudine per un italiano su 10

Il 91% degli italiani – precisa la Coldiretti - ha scelto di consumare prodotti Made in Italy perché ritiene che i questa fase sia importante aiutare l’economia e l’occupazione nel Paese. A ...

Hanno riaperto i fioristi e ne ho approfittato. Sabato, ho comprato una gardenia in vaso. L’ho nascosta in garage, perché i fiori erano così profumati che, se l’avessi portata in casa, mia madre se ne ...Il 91% degli italiani – precisa la Coldiretti - ha scelto di consumare prodotti Made in Italy perché ritiene che i questa fase sia importante aiutare l’economia e l’occupazione nel Paese. A ...