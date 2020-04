Serie A, entro giovedì si decide: quando riprende il campionato e calendario delle partite (Di lunedì 13 aprile 2020) La Serie A è pronta a ripartire giocando le partite a porte chiuse (almeno fino dicembre) e anche in campo neutro se necessario. Mercoledì e giovedì sono i giorni chiave per avere un quadro più chiaro della situazione: prima il rapporto della commissione medica poi la riunione in Federazione diranno quando (e se) sarà possibile tornare in campo, indicando date e un calendario tale da chiudere la stagione a fine luglio. Leggi su fanpage Coronavirus Serie A/ Gravina : "Tamponi per tutti entro la fine di aprile"

Serie A - squadre in ritiro entro fine aprile?

La Serie A si prepara : la data del rientro di Cristiano Ronaldo e gli altri stranieri (Di lunedì 13 aprile 2020) LaA è pronta a ripartire giocando lea porte chiuse (almeno fino dicembre) e anche in campo neutro se necessario. Mercoledì e giovedì sono i giorni chiave per avere un quadro più chiaro della situazione: prima il rapporto della commissione medica poi la riunione in Federazione diranno(e se) sarà possibile tornare in campo, indicando date e untale da chiudere la stagione a fine luglio.

PaoloGuerrini7 : @cris_cersei a tal proposito uno studio portato avanti da persone serie conferma in pieno la ricetta - gazzettaGranata : Coronavirus e Sport LIVE: Petrucci: ‘Non si gioca con le vite umane. Se il calcio vuole ripartire…’. Serie A: test… - sportli26181512 : Coronavirus e Sport LIVE: Petrucci: 'Non si gioca con le vite umane. Se il calcio vuole ripartire...'. Serie A: tes… - reybenx : Sempre per la serie: “gli italiani hanno un unico neurone condiviso” - entro su FB e sul mio feed hanno tutti prepa… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Serie A, si punta alla ripartenza entro il 31 maggio: CdS – Serie… -