Saviano | il consigliere Policastro aggredisce volontario della Protezione civile a pugni

(Di lunedì 13 aprile 2020)

Brutto episodio di violenza avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 10 aprile a Saviano, in provincia di Napoli, dove un consigliere comunale della maggioranza, Santolo Salvatore Policastro, ha ...E’ quanto successo in piazza XI Agosto 1867 a Saviano lo scorso fine settimana a Saverio Falco, 26 anni, volontario della protezione civile e giornalista pubblicista freelance. Come denunciato ai ...