Sara Cunial: la deputata ex M5S fermata sulla Via del Mare a Roma (Di lunedì 13 aprile 2020) Vi ricordate di Sara Cunial? La deputata free-vax portata in Parlamento dal MoVimento 5 Stelle durante la campagna elettorale 2018 e in spregio alla stessa linea annunciata (ma poi nei fatti sconfessata) dal M5S sul suo blog portò a casa le preferenze di chi la pensava come lei in Veneto consentendo così ai grillini di raggiungere risultati ragguardevoli e in seguito è stata espulsa ed è approdata al gruppo misto. Ebbene, scrive il Messaggero che oggi è stata fermata dai vigili sulla Via del Mare. Sara Cunial: la deputata ex M5S fermata sulla Via del Mare a Roma Alla richiesta di giustificare il suo spostamento Cunial ha risposto: «Mi sto muovendo per lavoro, sono un membro della Camera dei Deputati». La motivazione però non è parsa convincente, scrive il quotidiano, tanto che il verbale sarebbe già stato compilato e la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 aprile 2020) Vi ricordate di? Lafree-vax portata in Parlamento dal MoVimento 5 Stelle durante la campagna elettorale 2018 e in spregio alla stessa linea annunciata (ma poi nei fatti sconfessata) dal M5S sul suo blog portò a casa le preferenze di chi la pensava come lei in Veneto consentendo così ai grillini di raggiungere risultati ragguardevoli e in seguito è stata espulsa ed è approdata al gruppo misto. Ebbene, scrive il Messaggero che oggi è statadai vigiliVia del: laex M5SVia delAlla richiesta di giustificare il suo spostamentoha risposto: «Mi sto muovendo per lavoro, sono un membro della Camera dei Deputati». La motivazione però non è parsa convincente, scrive il quotidiano, tanto che il verbale sarebbe già stato compilato e la ...

