PlayStation Network in difficoltà? I giocatori PS4 segnalano problemi in tutto il mondo (Di lunedì 13 aprile 2020) A quanto pare, PlayStation Network ha avuto numerosi problemi nelle ultime ore.I giocatori PS4 hanno segnalato diversi problemi con PSN nelle ultime ore. Più thread su Reddit sono pieni di utenti che si lamentano di problemi di connettività generali, di mancato accesso o persino con l'avvio di giochi.Il sito ufficiale di PlayStation Network conferma che ci sono problemi con nelle aree Gaming e Social che potrebbero impedire ad alcuni giocatori di lanciare giochi e app o connettersi a party e chattare con gli amici. L'errore NP-39225-1 sembra essere il più comune.Leggi altro... Leggi su eurogamer PlayStation Network : i giocatori PS4 segnalano problemi in tutto il mondo

