Padre Enzo Fortunato e gli imperativi categorici di fronte alla morte

(Di lunedì 13 aprile 2020) "Le persone che ci hanno lasciato hanno vissuto il dramma di Cristo sulla Croce: con la solitudine, le ferite del corpo, l'abbandono di Dio sulla Croce. Queste tre cose devono rincuorare le persone, soprattutto i credenti. Hanno vissuto il mistero di Cristo che muore e risorge, aprite la finestra di casa e fate entrare un raggio di luce"(Omnibus) Scorrevo il mio feed su Twitter e mi sono imbattuto in queste parole. E mi hanno dato fastidio: questo probabilmente spiega il mio essere ateo. Nulla di male, per carità: si tratta di quella fede che non ho. E ciò che dicespiega perfettamente perché non ho fede. Sono così schifosamente razionale (schifosamente, davvero) da non riuscire a trovare valide ragioni per le quali chi ha visto crepare qualcuno di coronavirus debba "rincuorarsi". Men che meno se queste ragioni sono ...