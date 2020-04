Israele, ore decisive per il futuro del Paese (e di Gantz) (Di lunedì 13 aprile 2020) Il tempo stringe per Benny Gantz: l’ex generale ha tempo fino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile per trovare un accordo con Netanyahu e formare il nuovo governo, a più di un mese di distanza dalle ultime elezioni. Nelle settimane precedenti sembrava che i due leader avessero trovato un compromesso per uscire dall’impasse politica che attanaglia il Paese da più di un anno, ma all’ultimo momento i rapporti tra Gantz e Netanyahu si sono nuovamente incrinati. Ma se all’inizio delle trattative quello in vantaggio era l’ex generale, adesso i ruoli si sono decisamente capovolti e ad avere tutto da perdere dal fallimento dei negoziati è proprio Gantz. Il nodo giudiziario Nei giorni scorsi Netanyahu e Gantz avevano stabilito di unire le proprie forze per creare un governo d’emergenza in grado di affrontare la diffusione del ... Leggi su it.insideover Coronavirus - altro che “modello Italia” : nei Paesi senza lockdown si muore molto meno - Israele e Australia il modello migliore [TABELLE]

