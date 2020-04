Emergenza Covid, ad Acerra un nuovo positivo e un guarito (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato nuovi aggiornamenti sul numero dei contagiati e dei guariti ad Acerra: si registra la positività di un’altra persona residente ad Acerra al Covid-19 e la guarigione di un cittadino per un totale di 12 contagiati in città, una persona in isolamento a Sant’Anastasia e una persona guarita che era in isolamento ad Acerra. Tutte le persone in isolamento continuano ad essere seguite quotidianamente dal Nucleo USEC19 che con diverse professionalità. Continuano le quotidiane operazioni di controllo della Polizia municipale in applicazione delle eccezionali misure tese a contenere la diffusione del contagio e per evitare il mancato rispetto delle disposizioni governative. Con diversi posti di blocco in città – soprattutto ... Leggi su anteprima24 Emergenza Covid-19 - il Cristo di Rio de Janeiro indossa per Pasqua il camice - così il Brasile ringrazia il personale sanitario impegnato in tutto il mondo

Emergenza Covid-19 - Giovanni Rezza dell’ISS “Il fattore temporale ha salvato il sud - ma basta poco a trasformare Bari in una grande Codogno”

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid: rafforzati controlli per le festività pasquali contro le “scampagnate” Senigallia Notizie Vaccino anti coronavirus italo-britannico, ad aprile test accelerati su 550. «Utilizzabile a settembre»

Coronavirus, i laboratori di ricerca di tutto il mondo sono impegnati nello studio di un vaccino stabile che metta termine all'emergenza coronavirus. Importante annuncio oggi dell'ad ...

Coronavirus, donazione di 2000 euro dal Tempio Sh Durgiana Mandir

"Vogliamo aiutare i bisognosi con pasti caldi/freddi per 1.000 persone al giorno per l'emergenza del Covid-19". Le donazioni sono parte di tutta la comunità induista-indiana della provincia di Cremona ...

