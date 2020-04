Edin Dzeko diventerà ancora papà. La moglie Amra è incinta: “A settembre arriverà una bambina” (Di lunedì 13 aprile 2020) Edin Dzeko diventerà papà per la terza volta. La moglie del calciatore giallorosso, Amra Silajdzic con un post su Instagram ha dato la bella notizia. A settembre arriverà un'altra bambina. Dzeko e Amra hanno già due figli: Uma, che è nata nel 2016, e Dani, nato nel 2018, entrambi sono nati a Roma. Leggi su fanpage Edin Dzeko di nuovo papà/ Foto - la moglie Amra è incinta : "A settembre una bambina!"

Edin Dzeko/ "Riprendere il campionato ma in sicurezza. La fascia è un grande onore"

Edin Dzeko - la moglie Amra incinta (Di lunedì 13 aprile 2020)diventerà papà per la terza volta. Ladel calciatore giallorosso,Silajdzic con un post su Instagram ha dato la bella notizia. Aarriverà un'altra bambina.hanno già due figli: Uma, che è nata nel 2016, e Dani, nato nel 2018, entrambi sono nati a Roma.

SkySport : AS Roma Story: Edin Dzeko In onda ora su Sky Sport Uno E Domenica 12 aprile alle 16:00 #SkySport #Dzeko #Roma… - SkySport : As Roma Story, stasera appuntamento con Edin Dzeko @EdDzeko @OfficialASRoma - SkySport : AS Roma Story: Edin Dzeko La serie di monografie sulle figure emblematiche della storia giallorossa dedica un capit… - cascipatrizia : RT @TheoCells: ?? “Ero ragazzino, certe cose non le ricordavo. Poi ho visto questa foto e ho detto: ‘Guarda! Io sono romanista da sempre, no… - lelloak : RT @SkySport: AS Roma Story: Edin Dzeko La serie di monografie sulle figure emblematiche della storia giallorossa dedica un capitolo al cen… -