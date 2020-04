Coronavirus: Salvini, ‘se governo non vuole Mes si voti nostra proposta per revoca trattato’ (Di lunedì 13 aprile 2020) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Se davvero Conte e il governo non vogliono il Mes, basta che calendarizzino e votino la proposta di Legge depositata dalla Lega per la revoca del Trattato. Pd e 5Stelle lo facciano e noi ci siamo! Le risorse offerte dal Mes sono trascurabili rispetto al pericolo che esso venga usato come grimaldello per far entrare in Italia la troika. La vera soluzione è un intervento della Banca centrale”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.L'articolo Coronavirus: Salvini, ‘se governo non vuole Mes si voti nostra proposta per revoca trattato’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Magi - ‘grazie a Salvini che ricorda mia coerenza’

Coronavirus : Fratoianni - orgoglioso delle mie foto che pubblica Salvini’

Coronavirus : Airola (M5S) - ‘basta bufale Salvini in tv’ (2) (Di lunedì 13 aprile 2020) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Se davvero Conte e ilnon vogliono il Mes, basta che calendarizzino eno ladi Legge depositata dalla Lega per ladel Trattato. Pd e 5Stelle lo facciano e noi ci siamo! Le risorse offerte dal Mes sono trascurabili rispetto al pericolo che esso venga usato come grimaldello per far entrare in Italia la troika. La vera soluzione è un intervento della Banca centrale”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo.L'articolo, ‘senonMes sipertrattato’ CalcioWeb.

ricpuglisi : Se SALVINI tornasse al potere potremmo finire in una situazione FOLLE in cui contemporaneamente gira il… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Mes? Salvini e Meloni ripetono falsità in modo irresponsabile. Le menzogne ci indeboliscono ne… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - xblunotte : RT @vmercas005: Coronavirus, 102 contagiati in una residenza per anziani a Brindisi: tre condotti in ospedale - La Repubblica #COVID2019 #C… - santini1965 : #Coronavirus, #Conte rivendica il diritto di attaccare l'opposizione a reti unificate .#PalazzoChigi in una nota ri… -