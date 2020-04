Coronavirus, in Lombardia “dal 21 aprile 20 mila test sierologici al giorno per certificare l’immunità” (Di lunedì 13 aprile 2020) “Dal 21 aprile ci sarà il riconoscimento di questo test sierologico che dovrebbe riuscire a dare la patente di immunità individuando le persone che hanno avuto questa malattia e che hanno un numero di anticorpi sufficienti per garantire la copertura“. Lo ha annunciato il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana nel corso della trasmissione ‘Domenica Live’ su Canale 5. “Inizieremo il giorno stesso con 20mila analisi al giorno che rivolgeremo innanzi tutto agli operatori sanitari e poi alle persone che dovranno rientrare al lavoro per prepararci alla fase2″, ha aggiunto Fontana, sottolineando che i test verranno svolti “soprattutto nella provincia di Bergamo, Cremona e Lodi”. “I test, ideati e testati dall’Irccs pubblico San Matteo di Pavia, certificheranno l’immunita’ al virus e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : dimessi 36.242 in Lombardia - +956 in un giorno

