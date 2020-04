Coronavirus | Fico | ‘Europa deve fare meno calcoli e conti’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 aprile 2020) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "L'Europariuscire in tutti i modi a mettere al centro la solidarietà,conti ecapire che da questa lotta contro questo virususcire una nuova Europa, molto più vicina ai cittadini, attenta ai bisogni dei suoi cittadini e sentirsi una comunità vera. Ci sono dei passi in avanti ma ne servono ancora molti". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai. "E' importante avere le regole ferree -ha aggiunto- poiessere possibile scavalcarle quando vi sono delle situazioni di questo tipo e non solo". In questo contesto nei prossimi giorni l'Italia"affrontare nel migliore dei modi questo dialogo forte con parte dell'Europa".