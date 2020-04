Coronavirus e carcere: Davanti al pericolo tutti i detenuti dovrebbero essere uguali (Di lunedì 13 aprile 2020) Uno dei ladroni crocifissi insieme a Gesù gli disse: “Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gesù gli rispose:” In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”. Gesù, a differenza del legislatore italiano, non gli chiese per quali reati era stato condannato. Mi meraviglio che ancora qualche professionista dell'antimafia non abbia dato la colpa ai mafiosi della creazione e diffusione del Coronavirus. Nel Decreto "Salva Italia", nella parte contro il pericolo della (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google Coronavirus - Olindo Romano teme il contagio in carcere : il virus interrompe iter giudiziario per revisione processo

Coronavirus - rischio contagio in carcere : ai domiciliari il killer della camorra di Secondigliano

Antonio morto di coronavirus in carcere. Era in attesa dell’inizio processo (Di lunedì 13 aprile 2020) Uno dei ladroni crocifissi insieme a Gesù gli disse: “Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gesù gli rispose:” In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”. Gesù, a differenza del legislatore italiano, non gli chiese per quali reati era stato condannato. Mi meraviglio che ancora qualche professionista dell'antimafia non abbia dato la colpa ai mafiosi della creazione e diffusione del. Nel Decreto "Salva Italia", nella parte contro ildella (...) - Tribuna Libera

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus carcere Coronavirus, il contagio si estende nelle carceri italiane: positivi 58 detenuti e 178 agenti di custodia Corriere della Sera Coronavirus: Papa, mio pensiero va a coloro che sono stati colpiti dal virus

Roma, 12 apr 12:34 - (Agenzia Nova) - Papa Francesco, nel messaggio al termine della Messa di Pasqua, ha ricordato quanti “sono stati colpiti direttamente dal coronavirus”, i malati ... di emergenza ...

Rintallo Questa sera di venerdì santo, nel corso delle celebrazioni della Via Crucis, le quattordici meditazioni evocheranno storie dal carcere. È un evento significativo che il pontefice ... SEGUE >) ...

