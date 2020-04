Coronavirus | che cosa riparte dal 14 aprile | le Regioni del Nord e Campania più dure

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Riaprono librerie, negozi per bambini e altre attività, ma non ovunque e non nello sesso modo. Quel che è stato previsto dall’ultimo dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è scontrato con la frenata dei governatori delle, ancora una volta in disaccordo sulle decisioni da prendere per contenere i contagi di. L’elenco delle attività pronte a riaprire da domani 14previsto da palazzo Chigi è corposo, ma di fatto non vale per tutti. Tornano a lavorare gli ottici, le cartolerie, gli alberghi, le lavanderie, così come le industrie tessili, della stampa, del vetro e dell’elettronica, con differenze tra regione e regione su modalità di apertura e tempi. Il testo del dpcm del 10 ...