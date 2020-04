Accoltellamento a Leggiuno | 48enne ferito all’addome | è grave

Leggi su fanpage

(Di lunedì 13 aprile 2020) Un quarantottenne &e; finito in ospedale a seguito di unnella notte in un'abitazione in via Dante Alighieri a, in provincia di Varese. L'uomo &e; stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome ed &e; stato soccorso in eliambulanza con codice giallo. Sul caso indagano i carabinieri.