Vialli racconta il tumore | “Dopo 17 mesi di chemio sto bene Non devo disegnare le

(Di domenica 12 aprile 2020) L’ex attaccante di Juventus e Sampdoria Gianlucahato la sua lotta contro ilin un’intervista a ‘La Repubblica’: “A dicembre ho terminato diciassettediterapia ed ora sto. La mia malattia è stata un viaggio, un percorso di introspezione. E’ stata dura anche per uno tosto come me. Dura, dal punto di vista fisico e mentale. Gli esami non hanno evidenziato segno di malattia. Sono felice, anche se lo dico sottovoce. Riconquistare la salute significa vedersi di nuovoallo specchio; guardare i peli che ricrescono, non doversi piùle sopracciglia con la matita. In questo momento, può sembrare strano ma mi sento quasi fortunato rispetto a tanta gente. Ovviamente ne avrei fatto volentieri a meno, però è successo e io l’ho presa come ...