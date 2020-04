Regione Lombardia: “Allungheremo la quarantena per i positivi a 28 giorni” (Di domenica 12 aprile 2020) "Sta per uscire una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 maggio. Tutti coloro che sono a casa dal lavoro avranno un certificato dal proprio medico di allungamento della quarantena fino al 3 maggio. I 14 giorni servono per l'incubazione e a vedere se compaiono i sintomi. Siccome molte persone risultano dopo ancora positive, a garanzia di tutti allunghiamo il periodo. L'idea è di fissarlo in via definitiva ai 28 giorni", ha spiegato Giulio Gallera. Leggi su fanpage Boccia contro Fontana : “Dalla Regione Lombardia nessuna richiesta per la cassa integrazione”

La Regione Lombardia anticipa la cassa integrazione ma dimentica di fare la richiesta

"Sta per uscire una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 maggio. Tutti coloro che sono a casa dal lavoro avranno un certificato dal proprio medico di allungamento della quarantena fino al 3 maggio. I 14 giorni servono per l'incubazione e a vedere se compaiono i sintomi. Siccome molte persone risultano dopo ancora positive, a garanzia di tutti allunghiamo il periodo. L'idea è di fissarlo in via definitiva ai 28 giorni", ha spiegato Giulio Gallera.

Coronavirus, nel Lazio tasso letalità 3 volte inferiore a Lombardia

Il tasso di letalità al coronavirus nella Regione Lazio è tre volte inferiore a quello della Lombardia. La percentuale dei decessi rispetto al totale dei contagiati nel Lazio è pari al 5,7% tra i dati ...

In Lombardia restano chiuse librerie e cartolerie

L'ordinanza del governatore Fontana non recpisce la nuova norma del decreto del premier Conte: libri in vendita solo nei supemercati Librerie e cartolerie resteranno chiuse in Lombardia. A stabilirlo ...

