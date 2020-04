Lady Diana, il progetto segreto che Meghan e Harry possono realizzare (Di domenica 12 aprile 2020) Sono passati ben 22 anni da quel 31 agosto del 1997, giorno dell’incidente automobilistico a Parigi che ha portato via Diana Spencer, ma ancora oggi si continua a parlare della Principessa del Galles, soprattutto adesso che il figlio Harry, insieme a Meghan Markle, ha detto addio alla Corona. Icona di stile, sempre al centro del gossip (suo malgrado), Lady D è sempre stata un personaggio amatissimo: non è un caso che il popolo inglese abbia lasciato di fronte a Buckingham Palace migliaia di fiori nei giorni successivi alla sua morte, con immagini che sono rimaste nella storia. A distanza di anni continuano a emergere dettagli inediti sulla sua vita: a svelarli il suo maggiordomo Paul Burrell, che nel 2003 pubblicò un libro dal titolo Royal Duty, in cui ha rivelato un presunto desiderio dell’ex moglie del Principe Carlo. Secondo Burrell, la Principessa ... Leggi su dilei Lady Diana - Carlo aveva un’altra amante oltre a Camilla : nuovo scoop

Carlo e Lady Diana : “Tradita con la sorella di…”

Lady Diana - ecco il soprannome che le aveva dato Camilla Parker Bowles (Di domenica 12 aprile 2020) Sono passati ben 22 anni da quel 31 agosto del 1997, giorno dell’incidente automobilistico a Parigi che ha portato viaSpencer, ma ancora oggi si continua a parlare della Principessa del Galles, soprattutto adesso che il figlio, insieme aMarkle, ha detto addio alla Corona. Icona di stile, sempre al centro del gossip (suo malgrado),D è sempre stata un personaggio amatissimo: non è un caso che il popolo inglese abbia lasciato di fronte a Buckingham Palace migliaia di fiori nei giorni successivi alla sua morte, con immagini che sono rimaste nella storia. A distanza di anni continuano a emergere dettagli inediti sulla sua vita: a svelarli il suo maggiordomo Paul Burrell, che nel 2003 pubblicò un libro dal titolo Royal Duty, in cui ha rivelato un presunto desiderio dell’ex moglie del Principe Carlo. Secondo Burrell, la Principessa ...

IOdonna : Il royal look del giorno vintage edition: Sophie di Wessex e quel taglio di capelli simile a Lady Diana - VanityFairIt : La storia d'amore fra regine, principesse e cappellini eccentrici sembra non avere mai fine. Da Elisabetta a Diana,… - AmedeoFortuna : RT @sabbatini: @PieroLadisa Io c’ero e l’ho vissuta. Mi ricorderò sempre due cose: l’eleganza statuaria di lady Diana in griglia e il sorri… - sorrisobot : RT @sabbatini: @PieroLadisa Io c’ero e l’ho vissuta. Mi ricorderò sempre due cose: l’eleganza statuaria di lady Diana in griglia e il sorri… - sabbatini : @PieroLadisa Io c’ero e l’ho vissuta. Mi ricorderò sempre due cose: l’eleganza statuaria di lady Diana in griglia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Diana Kate Middleton «regina» con la tiara di Lady Diana al ricevimento a Palazzo Corriere della Sera Lady Diana, il progetto segreto che Meghan e Harry possono realizzare

In un’intervista del 2007 su ABC News, Paul Burrell avrebbe anche riportato un pensiero di Lady D: “Questa è la nostra nuova vita, non sarebbe meravigliosa? Pensa allo stile di vita dei ragazzi qui.

Lady Diana, “il rito per allontare il suo spirito”: la mossa della Regina Elisabetta gela gli inglesi

Tra le righe si racconta di questo rito particolare che gli sarebbe stato raccontato da Lady Prue Penn – dama di compagnia della Regina Madre (ancora viva quando è accaduto il fatto).

In un’intervista del 2007 su ABC News, Paul Burrell avrebbe anche riportato un pensiero di Lady D: “Questa è la nostra nuova vita, non sarebbe meravigliosa? Pensa allo stile di vita dei ragazzi qui.Tra le righe si racconta di questo rito particolare che gli sarebbe stato raccontato da Lady Prue Penn – dama di compagnia della Regina Madre (ancora viva quando è accaduto il fatto).