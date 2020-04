I vantaggi di un’assicurazione a vita all’estero

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 12 aprile 2020) L’uso di una polizza che fornisce un’assicurazione sullaall’estero offre sicurezza finanziaria per il futuro della tua famiglia è un aspetto di cui ogni nucleo famigliare ha bisogno. Un’assicurazione sullaall’estero con polizza per malattie gravi può offrire la copertura perfetta dopo un lutto con il quale la famiglia dovrà fare i conti. L’assicurazione sullaa lungo termine protegge la tua famiglia dalle perdite finanziarie che subirebbero nel caso di un decesso. L’assicurazione sullaall’estero con polizza per malattia grave paga una somma forfettaria che si determina all’inizio. Tipologie di assicurazioni sullaall’estero L’assicurazione sullaa tempo determinato fornisce una copertura per un premio annuale fisso per la durata della copertura ed è ...