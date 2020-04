Coronavirus | tasso di mortalità nel Lazio 3 volte inferiore a quello della Lombardia

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 12,8% • Ricov… - PaolaTacconi : RT @Virus1979C: Coronavirus, i dati: meno malati in intensiva ma altri 4.694 nuovi casi e 619 morti. A Milano e in Piemonte nuovi contagi r… - Ag83ITA : RT @SaluteLazio: +++ #Coronavirus: Tasso di letalità nella Regione Lazio 3 volte inferiore a quello della Lombardia. La percentuale dei de… - Paolorm2012Roma : Coronavirus, nel Lazio tasso letalità 3 volte inferiore a Lombardia - Virus1979C : Coronavirus, i dati: meno malati in intensiva ma altri 4.694 nuovi casi e 619 morti. A Milano e in Piemonte nuovi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tasso Coronavirus, nel Lazio tasso letalità 3 volte inferiore a Lombardia RomaToday Coronavirus, due esempi da seguire la Finlandia e la Nuova Zelanda

Una strategia che si è rivelata vincente perché la curva dei contagi si è avvicinata allo zero in sole due settimane. In tutto il Paese ci sono stati 1.330 contagi di cui quasi 300 guariti, il tasso ...

Come calcolare i numeri della crisi. 8 domande al professore di Matematica Finanziaria

Massimiliano Politano, Professore di Matematica Finanziaria e Processi Stocastici della Federico II di Napoli ci aiuta ad orientarci tra i numeri del Coronavirus Cittadini fermi e attività economiche ...

