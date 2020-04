Coronavirus: numero morti in Lombardia è il più basso dal 14 marzo (Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 aor. (Adnkronos) – Il numero dei morti in Lombardia da covid19 nelle ultime 24 ore, 110, è il più basso dallo scorso 14 marzo, quando i decessi da un giorno all’altro erano stati 76. Ieri i morti erano stati 273, l’altro ieri 216. Nei giorni precedenti, il dato è sempre stato abbastanza stabile. Da giovedì 9 aprile andando indietro nel tempo le ultime cifre sono queste: 10.022 (+300), 9.722 (+238), 9.484 (+282), 9.202 (+297), 8.905 (+249), 8.656 (+345), 8.311 (+351), 7.960 (+367), 7.593, 7.199 (+381), 6.818 (+458), 6.360 (+416). L'articolo Coronavirus: numero morti in Lombardia è il più basso dal 14 marzo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - il bollettino delle 18 – Numero di decessi in sensibile calo

