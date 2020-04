Coronavirus, i dati del 12 aprile presentati da Borrelli (Di domenica 12 aprile 2020) Roma – “Da ieri il numero delle persone attualmente positive è aumentato di 1.984 unità, quindi il totale degli attualmente positivi ora è 102.253. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.343, ovvero 38 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono invece 27.847, ovvero 297 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 71.063, ossia il 69% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 431 decessi, motivo per cui da inizio epidemia sono scomparse 19.899 persone. Da ieri registriamo anche 1.677 guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è salito a 34.211”. Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sul Coronavirus in ... Leggi su romadailynews Coronavirus dati 12 aprile 2020 : +1.984 nuovi positivi - netto calo dei decessi

Coronavirus - nel giorno di Pasqua in Italia 431 morti - 1.667 guariti e 4.092 nuovi casi : bilancio sfiora 20 mila vittime [DATI]

Coronavirus - notizia ANSA : dati positivi dai test preclinici sui vaccini italiani (Di domenica 12 aprile 2020) Roma – “Da ieri il numero delle persone attualmente positive è aumentato di 1.984 unità, quindi il totale degli attualmente positivi ora è 102.253. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.343, ovvero 38 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono invece 27.847, ovvero 297 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 71.063, ossia il 69% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 431 decessi, motivo per cui da inizio epidemia sono scomparse 19.899 persone. Da ieri registriamo anche 1.677 guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è salito a 34.211”. Queste le parole di Angelo, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sulin ...

Corriere : ?? A Milano i contagi non calano, sono il doppio di ieri - lorepregliasco : Non bene oggi, guardando i dati dalle prime regioni... #coronavirus - rtl1025 : ?? Sono 32'534 le persone guarite in Italia da #Coronavirus, 2079 in più di ieri. 100'269 è il numero di contagiati,… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: La curva di crescita dei positivi al #coronavirus dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 12/04/2020… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questo grafico ho messo il numero dei nuovi casi giorno per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dalla Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, 1.984 nuovi casi: calano ancora i ricoveri

Sabato l’aumento era stato di 619. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 156.363, con un incremento rispetto a ieri di 4.092. Il punto per Regione ...

Coronavirus, scende la curva dei contagi: 29 in più di ieri

23La Pasqua ai tempi del coronavirus: a Palermo grigliate sui tetti dei palazzi 16:23Salgono a 25 i positivi a Bagheria, i dati forniti dal sindaco Tripoli 16:22Covid19, la bimba di 10 mesi positiva, ...

Sabato l’aumento era stato di 619. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 156.363, con un incremento rispetto a ieri di 4.092. Il punto per Regione ...23La Pasqua ai tempi del coronavirus: a Palermo grigliate sui tetti dei palazzi 16:23Salgono a 25 i positivi a Bagheria, i dati forniti dal sindaco Tripoli 16:22Covid19, la bimba di 10 mesi positiva, ...