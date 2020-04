Call of Duty: Warzone, il Battle Royale free-to-play da 50 milioni di giocatori (Di domenica 12 aprile 2020) Call of Duty: Warzone, la nuova modalità Battle Royale dello sviluppatore Infinity Ward, ha ora più di 50 milioni di giocatori, ha annunciato venerdì l’editore Activision. Il risultato, che Warzone ha raggiunto appena un mese dopo la sua uscita, rende il gioco uno dei titoli free-to-play in più rapida crescita nell’industria dei giochi. Warzone aveva già raggiunto 30 milioni di giocatori poco meno di due settimane dopo il lancio. A differenza del precedente, poco brillante, tentativo di Activision di realizzare un titolo Battle Royale, Blackout, che è stato reso disponibile dal 2018 in Call of Duty: Black Ops 4, Warzone è stato rilasciato come download autonomo su console e PC. Non richiede che i giocatori possiedano altri software o paghino denaro per giocarci, il che ha ovviamente aiutato molto la sua ... Leggi su nonsolo.tv Call of Duty Warzone è inarrestabile : superati i 50 milioni di giocatori

