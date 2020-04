Calciomercato Napoli | sia Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly potrebbero essere ceduti

Leggi su calciomercato.napoli

(Di domenica 12 aprile 2020) Il futuro die disi deciderà quest’estate. La trattativa per il rinnovo del polacco si è bloccata e, al momento, appare senza sbocchi. Il contratto del centravanti scadrà a giugno 2021 e, nonostante il club voglia confermarlo anche per la prossima stagione, l’ipotesi più probabile è la cessione. Il calciatore non è convinto, chiede un ingaggio pesante sui 5 milioni e le parti non riescono a sciogliere il nodo legato alla clausola. Ilvorrebbe fissarla a 100 milioni di Euro, ma l’attaccante ritiene che si tratti di una cifra eccessiva. Per quanto riguarda il difensore senegalese, ormai da tempo nel cuore della tifoseria, c’è il rischio di dover fare un sacrificio per monetizzare considerando il mancato accesso alla prossima Champions League. Nel frattempo il giocatore si sta ...