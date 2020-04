Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e prende a calci in strada la compagna di 23 anni. Individuato grazie a un video diffuso in rete (Di domenica 12 aprile 2020) Un 45enne pregiudicato e con obbligo di dimora è stato denunciato a Bari per aver picchiato in strada la compagna di 23 anni. L’aggressione, durata per più di due minuti, è stata filmata da una finestra del quartiere Libertà: il video, pubblicato su Facebook, è diventato virale e la polizia è riuscita a individuare l’aggressore. Nelle immagini registrate di nascosto si vede il 45enne mentre insulta e prende a calci la ragazza fino a farla sbattere contro un’auto parcheggiata. Quando la vittima è già a terra inerme, l’uomo infierisce più volte tirandole calci alla pancia e alla schiena. Ad un certo punto la ragazza viene anche presa per i capelli e trascinata da un lato all’altro della strada. All’aggressione assiste anche un secondo uomo, si presume amico della coppia, che non fa nulla per ... Leggi su ilfattoquotidiano Bari - troupe Rai della Tgr Puglia aggredita da un 45enne al rione Japigia - zona del clan Parisi

Bari - troupe della Tgr Puglia aggredita da un 45enne al rione Japigia - zona del clan Parisi (Di domenica 12 aprile 2020) Une con obbligo di dimora è stato denunciato aper aver picchiato inladi 23. L’aggressione, durata per più di due minuti, è stata filmata da una finestra del quartiere Libertà: il video, pubblicato su Facebook, è diventato virale e la polizia è riuscita a individuare l’aggressore. Nelle immagini registrate di nascosto si vede ilmentre insulta ela ragazza fino a farla sbattere contro un’auto parcheggiata. Quando la vittima è già a terra inerme, l’uomo infierisce più volte tirandolealla pancia e alla schiena. Ad un certo punto la ragazza viene anche presa per i capelli e trascinata da un lato all’altro della. All’aggressione assiste anche un secondo uomo, si presume amico della coppia, che non fa nulla per ...

Claudio6745 : RT @fattoquotidiano: Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e prende a calci in strada la compagna di 23 anni. Individuato grazie a un video… - MelanyYulan : RT @fattoquotidiano: Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e prende a calci in strada la compagna di 23 anni. Individuato grazie a un video… - Nonnadinano : RT @fattoquotidiano: Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e prende a calci in strada la compagna di 23 anni. Individuato grazie a un video… - Noovyis : (Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e prende a calci in strada la compagna di 23 anni. Individuato grazie a un vi… - fattoquotidiano : Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e prende a calci in strada la compagna di 23 anni. Individuato grazie a un vid… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari 45enne Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e prende a calci in strada la compagna di 23 anni Il Fatto Quotidiano Bari, 45enne pregiudicato aggredisce e prende a calci in strada la compagna di 23 anni. Individuato grazie a un video diffuso in rete

Un 45enne pregiudicato e con obbligo di dimora è stato denunciato a Bari per aver picchiato in strada la compagna di 23 anni. L’aggressione, durata per più di due minuti, è stata filmata da una ...

Bari. Uomo picchia giovane convivente: immagini sul web, arrestato 45enne

(ANSA) – BARI, 12 APR – Hanno fatto il giro del web e hanno consentito di identificare il presunto responsabile, le immagini di una violenta aggressione avvenuta per strada a Bari da parte di un uomo ...

Un 45enne pregiudicato e con obbligo di dimora è stato denunciato a Bari per aver picchiato in strada la compagna di 23 anni. L’aggressione, durata per più di due minuti, è stata filmata da una ...(ANSA) – BARI, 12 APR – Hanno fatto il giro del web e hanno consentito di identificare il presunto responsabile, le immagini di una violenta aggressione avvenuta per strada a Bari da parte di un uomo ...