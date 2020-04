Marchisio: «Il mio erede? Ecco in quali giocatori di oggi mi rivedo» (Di sabato 11 aprile 2020) Alla ricerca dell’erede di Claudio Marchisio: l’ex numero 8 della Juventus indica i calciatori di oggi che più gli somigliano Intervenuto nel corso di una diretta Instagram, Claudio Marchisio ha fatto i nomi dei suoi potenziali “eredi”. Ecco i giovani centrocampisti italiani indicati dall’ex Juventus. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE DICHIARAZIONI DI Marchisio «Su tutti, mi rivedo in Castrovilli, Barella e Pellegrini. Io ero un giocatore che potevo fare più ruoli, alcune volte mi mettevano in certe posizioni ma calavano le mie prestazioni. Essere duttile è un po’ croce e delizia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Marchisio : “Dormivo spesso in macchina - nacque così il mio soprannome. Futuro? Alla Juve - ma non so se avverrà”

Alla ricerca dell'erede di Claudio Marchisio: l'ex numero 8 della Juventus indica i calciatori di oggi che più gli somigliano Intervenuto nel corso di una diretta Instagram, Claudio Marchisio ha fatto i nomi dei suoi potenziali "eredi". Ecco i giovani centrocampisti italiani indicati dall'ex Juventus. «Su tutti, mi rivedo in Castrovilli, Barella e Pellegrini. Io ero un giocatore che potevo fare più ruoli, alcune volte mi mettevano in certe posizioni ma calavano le mie prestazioni. Essere duttile è un po' croce e delizia».

Alla ricerca dell'erede di Claudio Marchisio: l'ex numero 8 della Juventus indica i calciatori di oggi che più gli somigliano Intervenuto nel corso di una diretta Instagram, Claudio Marchisio ha fatto

Marchisio era incredibile, di giocatori come lui si fatica a trovarne ... Non trovi un calciatore che viene in tv e dice che è una zavorra. Mi ha migliorato molto, il mio umore, la mia serenità e ...

Alla ricerca dell'erede di Claudio Marchisio: l'ex numero 8 della Juventus indica i calciatori di oggi che più gli somigliano Intervenuto nel corso di una diretta Instagram, Claudio Marchisio ha fatto