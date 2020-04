Coronavirus, Maradona: “Tagliate lo stipendio a me, non ai dipendenti” (Di sabato 11 aprile 2020) Diego Armando Maradona sul taglio degli stipendi: “Molte persone hanno bisogno di soldi per vivere”. ROMA – In un’intervista ai microfoni di Olè Diego Armando Maradona è ritornato sulla questione del taglio degli stipendi. L’ex Pibe de Oro ha annunciato di aver dato il proprio assenso a ridursi l’ingaggio per salvaguardare i dipendenti del Gimnasia. “Molte persone – ha detto l’argentino – hanno bisogno dei soldi per vivere. Tagliate il mio stipendio ma non toccate quello dei dipendenti di questa società“. Maradona: “Spero di rimanere al Gimnasia” In questa intervista Diego Armando Maradona ha parlato anche della sua avventura al Gimnasia: “Mi trovo molto bene, spero di rimanere in questa squadra. Ho una relazione straordinaria con le persone, con il presidente, con tutti. ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Diego Armando Maradona chiede di tagliare il proprio stipendio

