Coronavirus | report Iss | l'età media delle vittime è 78 | 5 anni

reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Il tesoro nascosto dei #neofascisti ? Chi diffonde #fakenews sul #coronavirus? ? Chi… - reportrai3 : Il video di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da ricercatori cinesi: abbiamo trovato la donna che, per prima, l… - NiccLucarelli : Nonostante qualche #fakenews apparsa su giornaletti di parte, l'articolo del @nytimes è un onesto report sulla situ… - Raffael60717655 : RT @cisl_fplazio: #Coronavirus, dal #PrimoMaggio una nuova stagione di riconoscimento e valorizzazione dei lavoratori pubblici e dei serviz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report

La Stampa

Primo maggio da 32 sanzioni per violazioni negli spostamenti in provincia di Teramo. Il consueto report della Prefettura illustra come siano stati 780 i controlli nella giornata di ieri da parte delle ...Coronavirus nei testicoli, ecco perché muoiono più uomini. La notizia titolata in questo modo è di qualche giorno fa, ed ha ovviamente creato allarme. Ma intanto è stata smentita dai dati, perché nel ...