Torino | fattore Edera | il canterano in rampa di lancio verso Napoli

Misterioso benefattore dona 500mila Euro : nuovo reparto pediatrico a Torino : Un benefattore anonimo ha deciso di donare 500mila Euro all’ospedale Regina Margherita di Torino. La somma devoluta ha contribuito alla creazione di un reparto pediatrico dedicato alle malattie metaboliche, diretto dal dottor Marco Spada. Il benefattore ha espresso nel suo testamento la volontà di aiutare la struttura ospedaliera. L’ultima volontà: aiutare i bambini È di poche ore fa la notizia che arriva dalla città di Torino. L’ospedale ...

