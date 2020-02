Elisa De Panicis scatenata: “Faccio ca**re”: i fan in rivolta [VIDEO] (Di venerdì 28 febbraio 2020) Elisa De Panicis ha esagerato un’altra volta. Questa volta la sua dichiarazione su Instagram non ha lasciato scampo alle critiche dei numerosi utenti che sono accorsi a commentare nelle sue stories. “C’ho la pancia, faccio ca**re” Le parole della giovane ragazza hanno fatto il giro dei social infuriando i followers che indispettiti hanno voluto dire la loro a riguardo. Elisa De Panicis si mostra al suo pubblico sempre in forma e con un aspetto curato solo che questa volta ha voluto calcare la mano. Mentre era in palestra fa una storia dove ricrimina una pancia “grassa” che non c’è. Il suo fisico è visibilmente allenato e in forma ma ha voluto ironizzare su un grasso corporeo che non è presente. Le accuse a lei rivolte da parte dei followers sono state pesanti, tanto che altri personaggi dello spettacolo sono intervenuti sulla vicenda lamentando ... Leggi su velvetgossip

trash_italiano : Per chi la volesse unfolloware, Elisa De Panicis, uscita qualche settimana fa dal #GFVIP - livelifeVale : RT @labisbeticaind: È possibile squalificare un’ignorante già eliminata come Elisa De Panicis? Perché per quanto mi riguarda non dovrebbe p… - livelifeVale : RT @astrobIondie: Il problema non è Elisa De Panicis o come cazzo si chiama pure lei ma voi che l’avete fatta arrivare ad un milione di fol… -