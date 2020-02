Una sinistra a là Amadeus: antisovranista ma leggera, e non antipatica (Di martedì 11 febbraio 2020) Se anche una testata come la nostra, per vocazione “impegnata” e composta da “malati di politica”, ha avvertito il bisogno di ingaggiare la spumeggiante Selvaggia Lucarelli e di seguire con tanta attenzione la kermesse sanremese significa che qualcosa è cambiato. Mi riferisco al clima, alla visione del mondo ma, ancor prima, al nostro modo di essere. Diciamo che si tratta di una fase di crescita e maturazione, di un momento, che spesso nella vita arriva intorno ai trent’anni, in cui ti guardi allo specchio, fai i conti con te stesso e ti rendi conto che si può essere impegnati senza per forza essere seriosi, che concedersi una serata di svago non è poi un crimine, che alleggerire ogni tanto la tensione fa bene a tutti e consente anche di ampliare la propria platea e coinvolgere sui propri temi quella parte del Paese meno appassionata politicamente e ... tpi

