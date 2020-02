Tutti i nuovi bob delle star, da Natalie Portman a Eva Mendes (Di martedì 11 febbraio 2020) I nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle starI nuovi bob delle star«The new bob». Con un nome che evoca la nuova serie di Paolo Sorrentino (The new Pope), il magazine Allure ha definito così il bob più di tendenza per questo 2020. Nello specifico, il caschetto sfoggiato da Natalie Portman agli Oscar 2020. La star ha leggermente accorciato la lunghezza e porta un bob ... vanityfair

Mov5Stelle : La rivoluzione digitale sta trasformando la politica e la società cambiando anche il modo di abitare il mondo. Inte… - carlosibilia : Chi tenta di approfittare di una misura che vuole aiutare chi è in difficoltà va punito severamente. Abbiamo introd… - TeresaBellanova : Bella e partecipata l’assemblea di @ItaliaVivaLe con i due nuovi coordinatori provinciali, Ada e Massimo. Siamo pro… -