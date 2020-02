Torino, il progetto di Longo: lanciare Singo in Serie A (Di martedì 11 febbraio 2020) Torino, il progetto di Longo: il neo tecnico granata vuole lanciare Singo in Serie A in questo finale di stagione Tra i punti del progetto tecnico di Longo, da sviscerare da qui al termine della stagione, ce n’è uno particolarmente sfizioso. E riguarda la volontà, tanto della società quanto del neo tecnico granata, di lanciare il giovane Singo. Il difensore ivoriano classe 2000, arrivato nella sessione invernale di mercato dello scorso anno, ha svolto l’apprendistato necessario. Tra partite con la Primavera ed allenamenti al Filadelfia con la prima squadra. E ora – come conferma anche la cessione a gennaio di Laxalt senza cercare un sostituto – pare essere arrivato il suo momento. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

