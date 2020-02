Tempesta CIARA sconvolge il METEO di mezza Europa

Maltempo - la Tempesta CIARA provoca 5 morti in Europa : venti forti in Italia : La tempesta Ciara sta mettendo in ginocchio tutta l’Europa: nel nord del Vecchio Continente sono stati registrati 5 morti. Si attendono, inoltre, forti raffiche di vento sull’Italia, mentre si iniziano a contare i primi danni in Piemonte. Anche per martedì 22 febbraio rimane alta l’allerta su tutto il continente: in particolare attenzione nei Paesi del centro e del sud dell’Europa. L’Italia registrerà forti raffiche ...

Maltempo - la Tempesta CIARA fa cinque morti in Europa. Raffiche di Libeccio sull’Italia : La tempesta Ciara ha lasciato una scia di morte e distruzione sul Nord Europa: cinque sono i morti, centinaia di voli cancellati e danni ingenti a causa delle inondazioni. Anche oggi, martedì 22 febbraio, continua l'allerta ma la tormenta ha cominciato a spostarsi verso i Paese del Centro e del Sud. Sfiorata anche l'Italia, alle prese con forti Raffiche di Libeccio, particolarmente violente su Liguria, Toscana, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e ...

Tempesta CIARA investe anche Sardegna e regioni Centro Italia : Le previsioni indicano raffiche di burrasca forte su Sardegna, Marche, Abruzzo e Molise. Molto mossi il mare di Sardegna e il Tirreno centrale

Ciara lascia al buio 130 mila famiglie francesi - la Tempesta sta per arrivare : La tempesta che si sta abbattendo nel nord Europa potrebbe arrivare anche in Italia. Ci sono 130 mila famiglie francesi senza elettricità. Al momento sono 3 le vittime di ‘Ciara’. E’ troppo presto per lanciare un allarme anche in Italia. Certo, la tempesta Ciara che sta spazzando il nord Europa e che è arrivata con […] L'articolo Ciara lascia al buio 130 mila famiglie francesi, la tempesta sta per arrivare proviene da ...

PREVISIONI meteo per domani - martedì 11. Tempesta CIARA lambisce l'Italia : Oltre mezza Europa è spazzata da condizioni di meteo avverso e tempestoso, per le conseguenze del Ciclone Ciara che ha impattato sull'Europa Settentrionale con venti da uragano e onde gigantesche. In alcune parti d'Europa è stata ribattezzata come la "Tempesta del secolo". Disagi davvero notevoli si sono avuti prima su Regno Unito e Scandinavia, con venti capaci di raggiungere picchi di raffica superiori ai 150/160 chilometri ...

La Tempesta CIARA sul Nord Europa : vento - voli annullati e disagi : voli annullati, traghetti sospesi tra Francia e Inghilterra, black out diffusi: la tempesta Ciara sta mettendo a dura prova il Nord dell'Europa. In Irlanda e Regno Unito migliaia di case senza elettricità, nevicate e piogge intense. disagi anche in Belgio e Germania, scuole chiuse per precauzione in molte zone, decine di voli cancellati nei principali scali tedeschi e venti oltre i 100 km orari. Stessa situazione in Francia, con il Nord ...

Tempesta CIARA a Londra : aereo rimbalza sulla pista e sbaglia atterraggio – VIDEO : Tempesta Ciara a Londra: aereo rimbalza sulla pista e sbaglia atterraggio come si vede in questo VIDEO che sta circolando in rete. Si tratta di una perturbazione davvero potente che sta creando disagi in diverse città del Nord Europa. Parliamo della Tempesta Ciara che – proprio in questi giorni – sta facendo tremare la Gran […] L'articolo Tempesta Ciara a Londra: aereo rimbalza sulla pista e sbaglia atterraggio – VIDEO ...

Tempesta CIARA : un morto e tre feriti gravi nel Nord Europa - sospesi collegamenti ferroviari e marittimi - chiusi gli aeroporti : British Airways e altre compagnie hanno cancellato parte dei loro voli dagli aeroporti londinesi di Heathrow, Gatwick e London City. Fermati pure alcuni servizi di traghetti.

La Tempesta CIARA spaventa la Germania : voli e treni cancellati - venti fino a 180 km/h : Europa in allerta per la tempesta Ciara che in queste ore sta causando danni e disagi. Dopo la Gran Bretagna, la tempesta non risparmia neanche la Germania dove si sono riscontrati danni, disagi e rallentamenti. I venti, con una velocità di 180 Km/h, hanno obbligato allo stop dei voli e dei treni, che dopo il fermo di ieri hanno ripreso solo in parte a viaggiare. Situazione più complessa per i voli: l’aeroporto di Monaco di Baviera ...

Tempesta CIARA - cancellati centinaia di voli e treni in Europa : Il vento ha toccato punte fra i 130 e i 160 chilometri orari in Francia e Germania, ma non sono escluse raffiche fino a 200 chilometri l'ora

Tempesta CIARA - aereo rimbalza più volte sulla pista e fallisce l’atterraggio : le immagini dal Regno Unito [VIDEO] : La Tempesta Ciara ha trasformato la giornata di domenica 9 febbraio in un incubo per tutte le compagnie aeree in volo nel Nord Europa. Centinaia di voli sono state cancellate in diversi stati, dal Regno Unito alla Germania, per il meteo avverso che ha reso difficili, se non pericolose, le condizioni di volo. Incredibili le immagini che arrivano dall’aeroporto Heathrow di Londra. I forti venti della Tempesta Ciara hanno causato notevoli ...

Ciara la Tempesta si avvicina all'Italia : La tempesta Ciara che imperversa sull'Europa nord-occidentale si avvicina all'Italia. Il vortice ciclonico si accinge a colpire la penisola lunedì incrociando da sud-ovest con forti venti di libeccio che secondo i servizi meteo potrebbero arrivare a 80-90 km/h in particolare su Liguria e alta Toscana e più in generale su tutto il Tirreno spostandosi poi col passare delle ore sull'Appennino centrale e investire le regioni adriatiche. Il mare ...

La Tempesta CIARA ha accorciato la durata dei voli tra Usa ed Europa : (foto: Steve Parsons/ Getty Images) Un volo di linea della British Airways ha impiegato quattro ore e 56 minuti per percorrere la tratta New York-Londra, arrivando in anticipo di ben due ore. L’aereo in questione, un Boeing 747, ha lasciato l’aeroporto internazionale Kennedy alle 18:47 (ora locale) di sabato 8 febbraio ed è arrivato all’aeroporto di Heathrow alle 4:43 di domenica 9, anziché alle 6:25 del mattino come previsto. Il ...