Tempesta Ciara in Piemonte, le raffiche di vento scoperchiano lo stabilimento dell’acqua Sant’Anna (Di martedì 11 febbraio 2020) La Tempesta Ciara, che ha causato sei morti in Europa, è arrivata anche in Italia. Ieri sono state investite dai forti venti Sardegna, Piemonte e le regioni centrali del Paese. A Vinadio, in provincia di Cuneo, come si vede nel video le raffiche superiori ai 100 chilometri orari hanno scoperchiato il tetto dello stabilimento dell’acqua Sant’Anna. La struttura è stata evacuata e la produzione bloccata. Oggi i venti hanno interessato Valle d’Aosta, creando disagi a Courmayeur e La Thuile. Video Vigili del fuoco L'articolo Tempesta Ciara in Piemonte, le raffiche di vento scoperchiano lo stabilimento dell’acqua Sant’Anna proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

