Salvini e Meloni selfie insieme, per scacciare via le polemiche con dedica “Un saluto a chi ci vuole male!” (Di martedì 11 febbraio 2020) Una foto di Matteo Salvini e Giorgia Meloni sorridenti pubblicata sui profili social di tutte e due i politici. Una foto che serve a scacciare i fantasmi che alleggiavano sul centrodestra. Alcuni giornali avevano scritto che i due leader dei maggiori partiti di centrodestra, per le candidature delle prossime elezioni regionali, erano sul punto di rottura. Addirittura, si era ipotizzato che la Lega potesse in alcune regioni come la Puglia correre da sola. Questa foto smentisce tutte insistenti voci circolate negli scorsi giorni. Matteo Salvini, dal suo profilo Facebook, annuncia che il centrodestra è più unito che mai e anzi durante un’intervista a “La Verità” senza giri di parole ha ammesso che Fratelli d’Italia è un valore aggiunto ed è indispensabile per far vincere il centrodestra sia alle regionali che si spera alle prossime politiche. Matteo Salvini e Giorgia ... baritalianews

