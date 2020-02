Neomelodico ucciso per errore dalla camorra: risarcimento per i familiari dopo 11 anni (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A 27 anni fu crivellato di colpi in un agguato di camorra ma era innocente. E’ arrivata finalmente la sentenza del tribunale civile di Napoli che riconosce alla madre di Salvatore Barbato il risarcimento previsto per i parenti delle vittime innocenti di criminalità organizzata. Salvatore con la camorra non c’entrava niente. Aveva solo la terribile sfortuna di avere l’automobile uguale a quella del camorrista che doveva essere eliminato. I sicari avevano sbagliato, gli 11 colpi di pistola non erano per lui. Così è morto Salvatore Barbato nel 2009, un giovane cantante Neomelodico di Ercolano, in provincia di Napoli. In realtà lo scambio di persona fu riconosciuto già ufficialmente nel 2016 dal tribunale penale quando furono condannate 5 persone per l’omicidio. Ma per ottenere lo status di vittima innocente di mafia, che avrebbe dato diritto ... anteprima24

