Mauro Romano è scomparso nel 1977, ora c'è la svolta: arrestato pedofilo (Di martedì 11 febbraio 2020) Pina Francone Mauro Romano sparì nel nulla da Lecce all'età di sei anni: ora i carabinieri hanno messo in manette un 70enne per violenza sessuale su minori Il caso di Mauro Romano, il bambino di sei anni scomparso da Racale (Lecce) nel lontano 1977 potrebbe aver finalmente trovato la svolta decisiva. Già, perché il comando provinciale di Lecce dell'Arma dei carabinieri ha arresto un uomo di settant'anni per violenza sessuale su minori. L'anziano signore sarebbe un pedofilo accusato di aver violato carnalmente oltre una decina di giovanissime vittime. A.S., originario di Taviano, secondo gli inquirenti sarebbe infatti coinvolto nellasparizione del piccolo risalente appunto a quarantatré anni fa, il 21 giugno del '77. Da quanto si apprende – per esempio come riportato da FanPage, il settantenne sarebbe il cosiddetto "telefonista" che all'epoca della scomparsa cercò di ...

