Mafia Trattativa: Davigo,'Sica sbagliò a prendere impronte giudice Di Pisa, erano inutilizzabili' (3) (Di martedì 11 febbraio 2020) (Adnkronos) - "Ero critico - spiegava nel verbale - perché ritengo che nel nostro ordinamento costituzionale non ci sia spazio per attività investigative che non siano comunque riconducibili ad autorità giudiziarie perché l'obbligatorietà dell'azione penale, il controllo della Polizia giudiziaria, l liberoquotidiano

TV7Benevento : Mafia Trattativa: Davigo,'Sica sbagliò a prendere impronte giudice Di Pisa, erano inutilizzabili' (3)... - TV7Benevento : Mafia Trattativa: Davigo,'Sica sbagliò a prendere impronte giudice Di Pisa, erano inutilizzabili' (2)... - AnnaCongelata6 : -