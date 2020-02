Inseparabili, Pechino Express. Gemelli Salvatori: “Ci sono difficoltà…” (Di martedì 11 febbraio 2020) Pechino Express 2020 concorrenti #Inseparabili. Fabrizio su Valerio: “Ha difficoltà con l’inglese” Al via questa sera, martedì 11 febbraio in prima serata su Rai2, Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente. L’ottava edizione dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca sarà in Thailandia, Cina e Corea del Sud. Protagonista della gara un cast eterogeneo composto da dieci coppie, tra cui gli #Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins). Intervistati dal settimanale Nuovo Tv, la coppia di Pechino Express 8 ha svelato i motivi che li ha spinti a partecipare al programma. Valerio Salvatori si è detto intraprendente, di non avere paura di mettersi in gioco e ha raccontato che il fratello con l’inglese ha avuto non poche difficoltà. Fabrizio degli Inseparabili, invece, ha dichiarato di preferire molto ... lanostratv

Inseparabili Pechino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Inseparabili Pechino