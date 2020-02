Grande Fratello VIP 4: Barbara Alberti si ritira dal reality, ecco perché (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo la frenetica settimana del Festival di Sanremo 2020, il Grande Fratello VIP 4 torna a proporci serate lunghe e dai contenuti triti e ritriti. Nel menù della puntata del 10 febbraio c’è stato l’ennesimo confronto fra Serena Enardu e Pago, l’ennesimo incontro fra Antonio Zequila e una sua ex. Ma proprio durante le nomination, finalmente un guizzo si è manifestato durante la solita liturgia: una concorrente ha maturato la necessità di voler lasciare per sempre la casa. La persona che ha deciso di voler abbandonare la casa del Grande Fratello VIP 4 decidendo autonomamente di volersi ritirare è Barbara Alberti: la scrittrice 76enne di origini umbre che tanti malumori aveva creato nel corso delle ultime settimane. Barbara Alberti lascia la casa del Grande Fratello VIP 4 Nel corso delle nomination, Barbara Alberti ha bloccato Alfonso Signorini per esprimere il ... ultimenotizieflash

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - GrandeFratello : Pietro, il fidanzato di Antonella Elia questa sera entrerà in Casa. Troverà il modo di giustificare le foto che la… - GrandeFratello : Preparatevi: dopo stasera la Casa di #GFVIP non sarà più la stessa. Su #Canale5, in streaming su @MediasetPlay e su… -