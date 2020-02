Follia in Seconda Categoria: arbitro colpisce con una testata portiere espulso ed entra nella storia (per il Daspo) (Di martedì 11 febbraio 2020) Follia nei campi di provincia. A Macerata, nelle Marche, un arbitro si è reso protagonista di un atto di violenza assolutamente sconsiderato: al termine del match di Seconda Categoria tra il Borgo Mogliano e il Montottone Grottese il direttore gara ha colpito con una testata uno dei due portieri, in precedenza espulso. L’estremo difensore si … L'articolo Follia in Seconda Categoria: arbitro colpisce con una testata portiere espulso ed entra nella storia (per il Daspo) NewNotizie.it. newnotizie

