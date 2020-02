È morto Lyle Mays, addio al tastierista dei Pat Metheny Group (Di martedì 11 febbraio 2020) Nella giornata di ieri 10 febbraio 2020 è morto Lyle Mays, storico tastierista dei Pat Metheny Group, a Los Angeles. Il triste annuncio è comparso sul sito ufficiale della band in un comunicato pubblicato nelle prime ore dopo l'avvenuta scomparsa. Pat Metheny, fondatore insieme a Mays del Pat Metheny Group ha scritto: Lyle è stato uno dei più grandi musicisti che abbia mai conosciuto. Per più di 30 anni, ogni momento che abbiamo condiviso nella musica è stato speciale. Dalle prime note che abbiamo suonato insieme, abbiamo avuto un legame immediato. La sua ampia intelligenza e saggezza musicale parlavano di lui, ogni giorno. Mi mancherà con tutto il cuore. Parole piene di affetto arrivano anche da Steve Rodby, bassista della storica formazione: Ho avuto il grande privilegio di avere Lyle nella mia vita per decenni, come fonte di ispirazione e come mio amico. Chiunque lo ... optimaitalia

