Decapita la suocera e lascia la testa nel lavandino | l’orrore davanti al figlio di 9 anni

Una storia terribile che arriva dall'altra parte dell'Atlantico. Protagonista Rachael Hilyard, una donna di 38 anni ritenuta colpevole di un delitto terribile consumato il 9 aprile del 2017. Secondo i giudici, Rachael Hilyard avrebbe infatti ucciso la ex suocera e avrebbe poi infierito sul suo corpo. La donna infatti, la avrebbe Decapitata con dei coltelli da bistecca e ne ha lasciato la testa mozzata nel lavandino della cucina. La vittima si chiamava Micki Davis, aveva 63 anni. La storia, che il 7 febbraio ha ascoltato la sua sentenza di primo grado, parte come detto nel 2017 quando la Devis si era recata a casa dell'assassina per recuperare oggetti appartenenti al figlio, che aveva troncato la sua relazione con Rachael Hilyard, portando con sé il suo nipotino di 9 anni. Quando le due hanno cominciato a litigare, il piccolo è fuggito a chiedere aiuto, ma non è bastato.

