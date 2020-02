Davide Casaleggio attacca Presa Diretta per il reportage su Rousseau: «Servizio vomitevole» (Di martedì 11 febbraio 2020) Davide Casaleggio si firma sul Blog delle Stelle. E già questa, di per sé, è una notizia. Lo fa per difendersi dalle accuse emerse dopo il Servizio di Presa Diretta andato in onda il 10 febbraio in merito alla piattaforma Rousseau e ai suoi problemi di sicurezza. Nel Servizio, ad esempio, si ricordava l’attacco del white hat Rogue0 che aveva mostrato le falle del sistema di sicurezza della piattaforma. Inoltre, ci si era concentrati a fondo sulla divulgazione di dati personali dei principali esponenti del Movimento 5 Stelle. Le interviste a Nicola Biondo e a Marco Canestrari hanno dato una ulteriore profondità al Servizio, che faceva capire tutti i meccanismi di funzionamento della piattaforma del Movimento e i suoi effetti sugli utenti. LEGGI ANCHE > La senatrice ex Movimento 5 Stelle: «Se Di Maio c’entra con Casaleggio all’Onu andrebbe sfiduciato» Davide ... giornalettismo

