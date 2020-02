Coronavirus, un immunologo svela i tempi per i test sul vaccino (Di martedì 11 febbraio 2020) Anthony Fauci, noto immunologo, parla di 2-3 mesi di tempo. Il vaccino verrà somministrato a un piccolo numero di persone per verificarne la sicurezza. La paura per la diffusione del Coronavirus non si arresta. Le recenti notizie in arrivo dalla Cina non confortano le persone che risiedono in tutti gli angoli del pianeta. Nonostante sia … L'articolo Coronavirus, un immunologo svela i tempi per i test sul vaccino proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

