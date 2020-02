Barbara d'Urso scandalo: Vittorio Sgarbi le guarda le mutande (Di martedì 11 febbraio 2020) Morgan suona il piano e Barbara d’Urso si inginocchia sul divano per ascoltarlo: Sgarbi si alza e guarda sotto la gonna per vedere le mutadine, scandaloso! Ciò che si è visto durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, il salotto di Barbara d’Urso della domenica sera, è stato aberrante e volgare: un gesto che se pur provocatorio o semplicemente goliardico, non può essere presentato in prima serataArticolo completo: Barbara d'Urso scandalo: Vittorio Sgarbi le guarda le mutande dal blog SoloDonna solodonna

trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - Kariswhoo : Barbara D’Urso in questo momento: - piaserre : @ivanacuscito72 @vienidameRai barbara d'urso rochiserà da paura per lo scoop di caterina balivo l' esclusiva della… -