Arma letale 5 si farà: i buddy movie funzionano ancora? (Di martedì 11 febbraio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=bKeW-MGu-qQ Arma letale 5 si farà. I primi quattro capitoli, spalmati nell’arco di una decina d’anni, avevano chiuso la saga nel 1998 e finora non si era avvistata all’orizzonte nessuna prospettiva di un seguito. Nel 2016, durante la promozione italiana di The Good Guys, altro buddy movie firmato dallo Shane Black di Lethal Weapon, chi scrive lo aveva incontrato e gli aveva chiesto cosa ne pensasse di una versione televisiva in produzione, risposta: “Orrore!”. La stessa risposta la diedero Mel Gibson e Danny Glover, incontrati lo stesso anno sempre da chi scrive (uno al Festival del cinema di Venezia, l’altro al Festival della televisione di Montecarlo). Dopo la cancellazione della serie qualcosa è cambiato e il rifiuto a tornare della migliore coppia di interpreti di buddy movie di sempre è caduta: Richard Donner, i due interpreti di Martin ... wired

